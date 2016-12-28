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أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي آخر

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 03:35 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي آخر

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة أربعة مواطنين بينهم طالبان جامعيان وأسيران محرران، فيما استدعت أسيرا محررا، وذلك على خلفية سياسية.

ففي الخليل اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر أيمن برادعية من صوريف، بعد مداهمة منزله 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين، بينما اعتقل جهاز المخابرات الأسير المحرر تقي الدين الهور نجل الأسير القائد جمال الهور قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات من الاعتقال.

ونقلت مخابرات الخليل المعتقل مالك غنيمات إلى سجن أريحا، حيث يستمر في الإضراب عن الطعام لليوم 15 على التوالي، كما مدّد الجهاز اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عبد الله العاروري 48 ساعة إضافية، وهو معتقل منذ 10 أيام. 

وفي رام الله اعتقل الأمن الوقائي الطالب في جامعة القدس أبو ديس معاذ مرعي من سلفيت، وهو معتقل سياسي سابق، كما استدعى ذات الجهاز الأسير المحرر محمود الرنتيسي للمقابلة في مقراته اليوم.

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