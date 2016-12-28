داخلية غزة تكرّم شهداءها بذكرى "الفرقان"

قناة الأقصى - غزة



كرمت وزارة الداخلية في غزة الأربعاء بإكليلٍ من الزهور شهداءها الذين ارتقوا في الحروب الإسرائيلية الثلاث الماضية.

وتخللت مراسم اليوم الوطني الذي خصصته الوزارة اليوم في ذكرى العدوان الصهيوني الأول عام 2008 وضع إكليل زهور على نصب الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

وقال وكيل الوزارة توفيق أبو نعيم في كلمة له إن وزارة الداخلية تشارك باليوم الوطني لذكرى شهدائها؛ لتقديم لوحة عز لبطولات ودماء العناصر الذين قدموها للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "نقف اليوم بالتزامن مع ذكرى شهداء الوزارة الذين ساهموا بالبناء وشكلوا نموذجا فريدا بالتضحية والعطاء عرفاناً لما بذلوه خدمة لشعبنا".

ولفت أبو نعيم إلى أن وزارة الداخلية تلقت ضربات قاسية خلال الحروب الصهيونية الثلاث على قطاع غزة؛ لكنّها واصلت جهودها وتضحياتها لخدمة الشعب.

وارتقى في الاعتداءات الصهيونية الثلاث على قطاع غزة ما يزيد عن 1100 شهيد من أبناء وزارة الداخلية، في وقت تعرّضت مقارها لقصف ودمار بشكل كبير.

وأوضح أبو نعيم أن شهداء الداخلية ارتقوا وهم على رأس عملهم يخدمون الوطن ويحفظون امنه وسلامته، مؤكداً أن الوزارة ستواصل واجباتها لحفظا لجبهة الداخلية وحفظ ظهر المقاومة.

وتابع حديثه "أثبت أبناء الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية أنهم على قدر عال من المسؤولية والأمانة، وأن الوزارة نهضت من بين الركام لبناء صرح أمني عظيم".

وأشار أبو نعيم إلى أن وزارته واصلت مسيرة الإعمار والتأهيل للكوادر والبنية والأفراد، وأنها عملت على تأسيس عدد من الأجهزة والمقار الرئيسية.

وشدد على أن وزارته وقفت سدًا منيعاً أمام أجهزة أمن الاحتلال، وأنها أفشلت مخططاته؛ عبر ضرب العملاء والمتخابرين بيد من حديد وحافظت على نسيج المجتمع.

وأكد أبو نعيم أن جهوزية وزارته بعد 8 سنوات من العدوان الصهيوني الأول على قطاع غزة بكافة إمكاناتها لخدمة الشعب الفلسطيني، وأنها ستبقى درعا قوياً وحارساً أمينا لشعبنا ودماء الشهداء.

ودعا أبناء وزارة الداخلية للمضي قدما بخدمة شعبهم، مؤكدا أن قصف الاحتلال للمقار الأمنية وارتقاء أبناء الوزارة شهداء لن يؤثر على واجبهم الوطني وسيواصلون خدمة الشعب الفلسطيني على أكمل وجه.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الداخلية زيارات لجميع بيوت الشهداء من أبنائها، وتسليمهم درع التكريم خلال الأيام القادمة.