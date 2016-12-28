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بالصور : اعتقالات ومواجهات بمداهمات بالضفة​​​​​​​

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 05:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات ومواجهات بمداهمات بالضفة​​​​​​​

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

شنت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر الأربعاء، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة في مدينة نابلس.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في عدة أحياء بمدينة نابلس، بالإضافة إلى مخيمات بلاطة وعسكر وعين بيت الماء، فيما دارت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر.

واقتجمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر مازن الدنبك في حي المخفية بالمدينة، ونفذت عملية تفتيش واسعة.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مهند العنبوسي من داخل البلدة القديمة وسط نابلس.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة دونأن يبلغ عن اعتقالات،

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير المحرر مراد ملايشة وعمارة فشافشة خلال مداهمة منزليهما في بلدة جبع جنوب جنين.

اعتقالات ومواجهات بمداهمات بالضفة​​​​​​​
اعتقالات ومواجهات بمداهمات بالضفة​​​​​​​
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