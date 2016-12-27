استشهاد لاجئ فلسطيني تحت التعذيب في سوريا

قناة الأقصى - غزة

قضى اللاجئ "ميسرة أبو رحمة" من أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد مرور حوالي العام من اعتقاله.

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن باستشهاد أبو رحمة ترتفع الحصيلة الاجمالية للضحايا الفلسطينيين الذي قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري إلى (457) وذلك وفقاً لما تمكن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من توثيقه، فيما يتوقع أن تتجاوز الأعداد الحقيقة ما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري على مصير أكثر من 1140 معتقلاً فلسطينياً إضافة إلى خشية بعض أهالي الضحايا من التبليغ عن مصير أبناءهم خوفاً من الاعتقال.