حماس تطالب الحكومة اللبنانية بتضمين حقوق اللاجئين في البيان الوزاري

قناة الأقصى - غزة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان الحكومة اللبنانية بتخصيص فقرة في البيان الوزاري تؤكد على منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية الأساسية، باعتبارها مطالب طبيعية عادلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء الثلاثاء، إنها تابعت باهتمام شديد البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، التي باركت للبنان تشكيلها، متمنيةً أن تكون مقدمة للتوافق اللبناني ولتعزيز الوحدة الوطنية وأن تنجح الحكومة في أعمالها.

وأعربت عن تقديرها العالي لتضمن البيان الوزاري التشديد على رفض التوطين والتمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا دعوة المنظمات الدولية للاضطلاع بدورها تجاههم بما فيه إعمار مخيم نهر البارد.

واعتبرت الحركة أن ذلك غير كافٍ لأن البيان الوزاري لم يتضمن أي تعهد بمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية الأساسية وخاصة حق العمل وحق التملك وحق انتسابهم للنقابات.

وأكدت أن منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية الأساسية يعتبر نقطة جوهرية في حياة اللاجئين الفلسطينيين، وعاملا أساسيا ومحوريا في العلاقات اللبنانية الفلسطينية المشتركة.

ونوهت حماس إلى أن هذه النقطة كانت محل حوار دائم على جميع المستويات، وهي في صلب عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، داعيةً إلى عدم القفز فوقها لأنها تعتبر مدخلا أساسيا لتطوير العلاقة الفلسطينية اللبنانية، وتكمل قضايا الأمن التي تحقق الاستقرار والبعد عن الصراعات المحلية والإقليمية.

كما طالبت الحركة بتضمين البيان فقرة تدعو إلى إطلاق حوار لبناني فلسطيني شامل يتناول جميع القضايا المشتركة.