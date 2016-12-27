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انتقاماً لحظر الحركة الاسلامية

الاحتلال يعتقل خلية خططت للقيام بعمليات في الداخل المحتل

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 04:26 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل خلية خططت للقيام بعمليات في الداخل المحتل

قناة الأقصى - وكالات

كشف جهاز الشاباك الصهيوني بالتعاون مع شرطة الاحتلال عن خلية، خطط أفرادها لتنفيذ عمليات ضد جنود جيش الاحتلال في منطقة النقب.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية أن الشابين هما محمد المصري 37 من سكان بئر السبع، وعبد الله ابو عياش 26 عاما، وهما رهن الاعتقال.

وبحسب المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري، فان المصري متهم بالتخطيط لعملية انتقاما لاعتبار الحركة الإسلامية في الداخل المحتل غير قانونية.

وذكرت أنه تم خلال التحقيقات تسليم بندقية وكمية من اجهزة تشغيل العبوات الناسفة عن بعد والتي كانت قد أعدت لاستخدام أعضاء الخلية في العملية.

واضافة لاعتقال الشابين، فن شرطة الاحتلال اعتقلت آخرين من النقب ساعدوا الشبابين بالعثور على أسلحة.

الاحتلال يعتقل خلية خططت للقيام بعمليات في الداخل المحتل
الاحتلال يعتقل خلية خططت للقيام بعمليات في الداخل المحتل
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