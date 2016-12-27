أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين بينهم 3 طلبة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة السلطة في الضفة المحتلة أربعة مواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية، من بينهم ثلاثة من أبناء الكتلة الإسلامية بالجامعات.

ففي محافظة طولكرم، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالبين في جامعة خضوري محمد ليمون ويحيى صوي بعد استدعائهما للمقابلة، حيث لم يبق سوى يومين لنهاية امتحاناتهما النهائية.

وفي سلفيت، اعتقل الوقائي الطالب في جامعة القدس معاذ مرعي من بلدة قراوة بني حسان بعد استدعائه للمقابلة، في حين تواصل المخابرات اعتقال محمد أمين مرعي لليوم الثالث على التوالي.

في حين يواصل جهاز المخابرات العامة في نابلس اعتقال الطالب في كلية الهندسة مصعب شحادة في سجن جنيد لليوم السابع على التوالي، كما يواصل اعتقال الطالب في جامعة خضوري عزالدين نوفل لليوم الـ 22 على التوالي، وهو طالب في كلية الهندسة بسنته الرابعة.

وفي محافظة الخليل، أعاد جهاز المخابرات العامة اعتقال المعتقل السياسي مالك غنيمات من بلدة صوريف بعد الإفراج عنه بدقائق ووصوله إلى بوابات السجن الخارجية، حيث لحق به عناصر من المخابرات وأعادوا اعتقاله من جديد، والجدير ذكره أن غنيمات كان مضربًا عن الطعام منذ 13 يوماً في أقبية التحقيق في مخابرات الخليل.