الاحتلال يهدم منشآت زراعية غرب الخليل

قناة الأقصى - الخليل

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، خزانا للمياه، وغرفة زراعية في بلدة اذنا غرب الخليل.

وذكر مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت خزانا للمياة بسعة 500 متر مكعب، وغرفة زارعية في منطقة عيون البصة، غرب البلدة تعود ملكيتها للمواطن موسى احمد فرج الله، بينما أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في المنطقة منذ عام 2011، ولم ويتم الاخطار بالهدم، مبينةً أن الهدم جاء بشكل مفاجئ ودون أي تحذير.

يذكر أن المنطقة زراعية وتحتوي على ينابيع مياه، وتم هدم عدة منشأت زراعية في المنطقة بحجة انها منطقة (ج).