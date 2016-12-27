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في الذكرى الثامنة لحرب الفرقان

حماس: لا نستعجل الحرب وإذا اقترب العدو من دماء شعبنا سيفاجأ

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 11:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس: لا نستعجل الحرب وإذا اقترب العدو من دماء شعبنا سيفاجأ

قناة الأقصى - غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الذكرى الثامنة لحرب الفرقان، أن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع مع الاحتلال الصهيوني، مشددةً أنه لا مستقبل للاحتلال على أرض فلسطين.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الاحتلال فشل في تحقيق أهداف عدوانه على قطاع غزة، مبينةً أن المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة في الميدان.

وأضافت: "لا نستعجل الحرب ولكن إذا فكر العدو من الاقتراب من دماء شعبنا فسوف يفاجأ بما لم يتوقع، وسيعود مهزوماً، مشددةً أن "الإفراج عن الأسرى سيظل هدفاً مقدساً ولن يهدأ لنا بال حتى تحريرهم".

وأشارت الحركة إلى أن العامل الأقوى الذي أوقف زحف الاحتلال وجعله ييأس من تحقيق أهدافه صلابة المقاومة وبطولة المقاومين واستبسالهم وعلى رأسهم كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وأوضحت أن الاحتلال باغت قطاع غزة بقصف مكثف من أكثر من ستين طائرة حربية طالت كل مراكز الشرطة ومواقع المقاومة والبيوت الآمنة، بهدف إحداث صدمة وإجبارنا على الاستسلام، لافتةً إلى أن المقاومة استوعبت الضربة الأولى وأمطرت الكيان الصهيوني بآلاف القذائف الصاروخية.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال وحلفاءه فوجئوا من التفاف الجماهير حول خيار المقاومة، موضحة بأن شعوب الأمة كلها التحمت مع المقاومة الفلسطينية وخرجت من صفوفها أمثال القائد الطيار التونسي البطل الشهيد محمد الزواري.

ووجهت التحية إلى شهداء معركة الفرقان وإلى شهداء فلسطين وإلى شهداء الأمة وعلى رأسهم طيار فلسطين صانع الأبابيل محمد الزواري، مبرقة بالتحية إلى الأسرى في سجون الاحتلال، مردفة إننا على موعد مع ساعة الحرية.

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