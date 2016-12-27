توغل صهيوني محدود شرق رفح

قناة الأقصى - غزة



توغلت صباح الثلاثاء، عدة جرافات عسكرية صهيونية لمسافة محدودة، شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق مراسلنا تقدر مسافة التوغل حوالي 50 مترًا خارج الشريط الحدودي مع أراضينا المحتلة، فيما تساندها عدة أليات عسكرية متمركزة فوق السواتر الترابية داخل الحدود.

ولفت المراسل إلى أن الجرافات باشرت بعمليات تجريف في محيط موقع صوفا، فيما تشهد المنطقة حركة نشطة للأليات، مع تحليق لطائرات بدون طيار (استطلاع).

وباتت التوغلات في المناطق الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، سمة يومية للممارسات الصهيوينة والتي ينتج عنها تجريف للأراضي والمزروعات.

ويعتمد الجيش الصهيوني على توغلات محدودة شرقي القطاع وشماله، وإجراء عمليات تجريف وتمشيك، في محاولة منه لتبديد مخاوفه الأمنية في المنطقة الحدودية.