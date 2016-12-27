الاحتلال يعتقل أربعة شبان بقباطية جنوب جنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء أربعة شبان خلال مداهمات واسعة في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة؛ تخللها اقتحام للمنازل وأعمال تخريب.

وقال شهود عيان إن دوريات الاحتلال توغلت في جبل الداموني وحي الزكارنة والحي الشرقي للبلدة؛ وداهمت منازل المواطنين ونكلت بهم في البرد الشديد وخربت محتويات المنازل.

وأشاروا إلى اعتقال أربعة شبان وهم: أحمد ناجح صادق كميل، وخالد وليد السحو، وأنس كميل، ووليد بلال أبو زيد ونقلتهم إلى جهة مجهولة بعد انسحابها من ناحية شارع الزبابدة.

كما واصلت قوات الاحتلال في ساعات الليل انتشار على شارع الناصرة وعلى مفارق الطرق الرئيسية شرق مدينة جنين.