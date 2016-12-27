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قرار بالإفراج عن الأسير الحمور منتصف حزيران المقبل

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 07:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

قرار بالإفراج عن الأسير الحمور منتصف حزيران المقبل

صادقت المحكمة العليا الصهيونية، على قرار بشأن قضية الأسير الإداري عمار حمور (28 عاما)، يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، على أن يكون تاريخ الإفراج عنه في منتصف حزيران 2017.

وأوضح محامي نادي الأسير أحمد أبو صفية أن القرار تضمن إصدار أمر جديد بحق الأسير حمور لمدة أربعة شهور، بحيث يكون الأمر الأخير أي "جوهري".

وكان الأسير حمور، وهو من محافظة جنين، قد خاض إضراباً عن الطعام استمر لمدة 32 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري؛ علماً بأنه معتقل منذ تاريخ 16 شباط 2016، وقد أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما ستة شهور.

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