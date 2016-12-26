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المحرر نايف رضوان من رام الله

الاحتلال يُعيد اعتقال أحد محرري "وفاء الأحرار" ويعيد حكمه السابق مؤبدين و30 عاماً

الإثنين 26 ديسمبر 2016 03:02 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يُعيد اعتقال أحد محرري "وفاء الأحرار" ويعيد حكمه السابق مؤبدين و30 عاماً

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أكدت عائلة المحرر نايف رضوان من محافظة رام الله والبيرة، وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار، أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال نجلهم صباح اليوم الاثنين، بعد أن توجه لحضور جلسة محكمة كانت مقررة له في "عوفر" للنظر في استئناف قدمته نيابة الاحتلال على قرار سابق أصدرته المحكمة بحقه عام 2014 وقضىت في حينه بالإفراج عنه، وكان ذلك بعد حملة اعتقالات نفذتها سلطات الاحتلال بحق محرري صفقة "شاليط".

وأضافت العائلة أن سلطات الاحتلال لم تكتفي اليوم باعتقاله، بل وأصدرت قراراً، فيه أعادت الحُكم السابق له والبالغ مؤبدين و30 عاماً، حيث قضى منه سابقاً 17 عاماً، وذلك قبل الإفراج عنه في صفقة "شاليط" عام 2011.

وأوضحت العائلة أن رضوان توجه عدة مرات للمحكمة بناء على الاستئناف المقدم، وهذا ما حدث اليوم، إلا أنهم تفاجئوا باعتقاله الفوري، وكذلك إعادة حكمه السابق.

علماً أن سلطات الاحتلال أفرجت عنه عام 2014 بشروط تمثلت بعدم خروجه من بلدته قبيه، والتزامه بالتوقيع كل يوم خميس في أحد مراكز شرطة الاحتلال، وتم فرض كفالة مالية بحقه بلغت 50 ألف شيقل، مع التزامه بحضور جلسات المحاكم التي تم إقرارها.

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