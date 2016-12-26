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في ظل تنامي حركة المقاطعة الدولية

حماس تستهجن تطبيع شخصيات بحرينية مع الاحتلال

الإثنين 26 ديسمبر 2016 02:41 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تستهجن تطبيع شخصيات بحرينية مع الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ظل تزايد وتيرة التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني، وتنامي حركات المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني بأشكالها كافة، قيام مجموعة من الشخصيات والتجار في دولة البحرين الشقيقة باستضافة وفد صهيوني يهودي عنصري متطرف والرقص معهم في مظهر مذلّ ومشين.

 واعتبرت حماس الاستضافة إساءة لسمعة دولة البحرين خاصة وكل أبناء أمتنا عامة، واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني الذي يرتكب بحقه الصهاينة يومياً الجرائم تلو الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ووطالبت حماس دولة البحرين الشقيقة والدول العربية والإسلامية كافة بالعمل على وقف أشكال التطبيع كافة وإنهائه مع العدو الصهيوني وفي كل المجالات.

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