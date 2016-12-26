إعلام الأسرى: 52 أسيرة يعشن ظروفاً قاسية جداً في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال الصهيوني، لا يزال يعتقل في سجونه 52 أسيرة فلسطينية في ظروف قاسية، وهن محرومات من التواصل مع العالم الخارجي بشكل كامل، كما وتمارس بحقهن إدارة السجون، كل أشكال التنكيل والتضييق والإهمال الطبي.

إعلام الأسرى أوضح بأن الاحتلال يعزل الأسيرات بشكل كامل، حتى أن الأخبار التي تخرج من سجني هشارون والدامون شحيحة للغاية، وتقتصر على ما يحصل عليه أهالي الأسيرات، أو المحامين خلال الزيارة فقط من معلومات حول الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسيرات في السجون، في ظل إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم.

وبين إعلام الأسرى بأن من بين الأسيرات 24 أسيرة محكومات بأحكام مختلفة، تتراوح أحكامهن ما بين عام و15 عام.

وقد أصدرت محاكم الاحتلال الصورية خلال الشهريين الماضيين، العديد من الأحكام الانتقامية بحق الأسيرات، ومن بين أعلى هذه الأحكام ما صدر بحق الأسيرة ميسون موسى، من مدينة بيت لحم بالسجن وذلك لمدة 15 عاماً، وهى معتقلة منذ شهر يونيو من العام الماضي بتهمة تنفيذ عملية طعن، وتليها الأسيرة الجريحة الطفلة، نورهان إبراهيم عواد(16عاماً) من مدينة القدس، والتي صدر بحقها حكمٌ بالسجن الفعلي مدة 13 عاماً ونصف، وكذلك فقد صدر بحق الأسيرة المقدسية، إسراء رياض جعابيص، حكمٌ بالسجن مدة 11 عاماً، كما وصدر صباح اليوم الأحد حكمٌ بالسحن مدة 16عاماً، بحق الأسيرة شروق إبراهيم دويات(19عاماً) من مدينة القدس.

إعلام الأسرى أشار إلى أن معاناة الأسيرات الفلسطينيات، تبدأ منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال بعمليات الضرب والإهانة والشتم، وخاصة من يتهمهن الاحتلال بحيازة سكاكين أو تنفيذ عمليات طعن، واللواتي قد يعتقل بعضهن وهن مصابات بجراح ويتركن لأكثر من ساعة قبل نقلهن إلى المستشفيات.

وأضاف إعلام الأسرى بأن المعاناة تتصاعد خلال فترة التحقيق، حيث تمارس عناصر المخابرات بحقهن كافة أساليب التحقيق سواء كانت النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة.

ولا تنتهي معاناة الأسيرات عند هذا الحد، بل تستمر عمليات الضغط والترهيب بحقهن حتى بعد انتهاء فترة التحقيق وانتقالهن من التحقيق إلى غرف السجون، حيث تسعى سلطات السجون جاهدة إلى ابتكار السبل لإذلالهن وقمعهن والمساس بكرامتهن.

وقال إعلام الأسرى بأن عملية النقل بالبوسطة الحديدية تعتبر عملية عقاب، وتصفها الأسيرات في سجون الاحتلال بأنها مأساة متجددة وعملية تنكيل وتعذيب متعمدة، إضافة إلى ما تعانيه الأسيرات خلال التنقل من ظروف قاسية، حيث يتعمد الاحتلال إذلال الأسيرات بعمليات التنقل وذلك عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة وتأجيل محاكمهن بشكل غير مبرر لعشرات المرات لفرض مزيد من التنكيل والنقل التعسفي لهن.

كما ويتم إخراج الأسيرات من السجن إلى البوسطة الساعة الرابعة فجراً، وتعود تمام الحادية عشر مساءً من نفس اليوم، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، وطوال فترة السفر يتم تقييدهن بالسلاسل الحديدية بالأيدي والأرجل.

وأفاد إعلام الأسرى بأن الأسيرات يحرمن من اصطحاب طعام أو شراب أو أيٍ من المستلزمات اليومية، وهذه المعاناة دفعت العديد من الأسيرات إلى التنازل عن جلسات المحاكم ودفاع المحامين عنهم، حتى لا يتعرضن لتلك الظروف القاسية خلال التنقل من وإلى المحكمة والعودة منها.

بينما تزداد هذه الرحلة صعوبة وألماً في فصل الشتاء مع ساعات الفجر الأولى، حيث تكون درجة الحرارة منخفضة إلى حد كبير، وغالباً ما يرفض الاحتلال السماح للأسيرات باصطحاب ملابس إضافية أو أغطية للاستعانة بها على هذا الجو القاسي، مما يضاعف من معاناتهن.

وأفاد إعلام الأسرى بأن من بين الأسيرات، هناك 12 فتاة قاصرات نصفهن اعتقلن وهن مصابات بالرصاص، ورغم تقديم العلاج لهن في بداية الاعتقال، إلا أن بعضهن لا يزال يشتكى من آلام ومضاعفات مكان الإصابة، ولا يقدم لهن علاج مناسب، وتعتبر الأسيرة الجريحة استبرق أحمد نور(15عاماً) من مدينة نابلس، من أصغر الأسيرات الفلسطينيات، وهي معتقلة منذ 21/10/2015، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها من مسافة قريبة وهى عائدة من المدرسة، وإصابتها في يدها و قدمها، بحجة أنها كانت تنوى تنفيذ عملية طعن.

وطالب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية، التي أُنشأت من أجل حقوق المرأة، أن تتدخل لنصرة المرأة الفلسطينية، وأن تطبق نصوص الاتفاقيات التي وضعت لحماية المرأة، وينتهكها الاحتلال يومياً.