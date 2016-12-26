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بحاجة لعملية جراحية عاجلة

الاحتلال يمنع زوجة الأسير القائد جمال أبو الهيجا من السفر

الإثنين 26 ديسمبر 2016 01:25 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يمنع زوجة الأسير القائد جمال أبو الهيجا من السفر

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال الصهيوني يواصل منع الأسيرة المحررة أسماء أبو الهيجا، من مخيم جنين، من السفر إلى الخارج بهدف تلقي العلاج .

الاحتلال أقدم على إعادة الأسيرة المحررة أثناء مرورها عبر معبر الكرامة، وذلك بحجة المنع الأمني، رغم توفر تقريرٍ طبيٍ يشير إلى خطورة وضعها الصحي.

وقد أكدت المحامية بنان أبو الهيجا، ابنة الأسيرة المحررة أسماء أبو الهيجا، لمكتب إعلام الأسرى على أن والدتها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم في دماغها، وأشارت إلى أن وضعها الصحي صعبٌ للغاية.

وناشدت بنان أبو الهيجا المؤسسات الإنسانية كافة من أجل التدخل للسماح لوالدتها بالسفر لتقلي العلاج.

يشار إلى أن الأسيرة المحررة أسماء أبو الهيجا، هي زوجة الأسير القيادي جمال أبو الهيجا، والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهي والدة الأسير عبد السلام أبو الهيجا، ووالدة الشهيد حمزة أبو الهيجا.

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