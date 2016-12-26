أسرى فلسطين: أحكام انتقامية تزيد عن 10 سنوات بحق 4 أسيرات

قناة الأقصى - غزة

أفاد مركز أسرى فلسطين للدارسات بأن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال الفترة الأخيرة أحكام قاسية انتقامية بحق عدد من الأسيرات، كان من بينها 4 أحكام ضد أسيرات تجاوزت عشر سنوات.

وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحتلال تعمد تغليظ الأحكام وذلك بهدف ردع النساء والفتيات الفلسطينيات عن المشاركة في أحداث انتفاضة القدس، وتخويفهن من الأقدام على تنفيذ عمليات طعن أو دهس ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه، ولتحقيق هذا الهدف بالغ الاحتلال في إصدار أحكام مرتفعة وغير مسبوقة بحق العديد من الأسيرات بينهن قاصرات.

وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت مؤخراً أحكام بحق 4 أسيرات تزيد عن 10 سنوات، وهن الأسيرة الجريحة شروق إبراهيم دويات (19 عاما) من سكان صور باهر، اعتقلت بتاريخ 8/10/2015، بعد إصابتها بالرصاص في الصدر والكتف والرقبة، وكانت حالتها خطره نتيجة إطلاق النار عليها من قبل المستوطنين، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 16 عام.

كذلك أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة 15عام، بحق الأسيرة ميسون موسى الجبالي (22عاما) من قرية الشواورة شرق بيت لحم، بعد إدانتها بتهمة طعن مجندة وإصابتها بجراح خطرة، وكانت قد اعتقلت بتاريخ 29/6/2015 .

وأضاف الأشقر بأن محاكم الاحتلال أصدرت كذلك حكما تعسفيا لمدة 13 عاما ونصف بحق الأسيرة الطفلة الجريحة نورهان إبراهيم عواد (16 عاما) من القدس، وكانت اعتقلت بتاريخ 23/11/2015، بعد إطلاق النار عليها برفقه ابنه عمها والتي استشهدت في الحادث، بينما أصيب نوران بجراح في قدمها وتم اعتقالها، واتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية طعن.

بينما أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما بحق الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء رياض جعابيص (31 عاما)، من بلدة جبل المكبر، وكانت قد اعتقلت بعد أصابتها بحروق بالغة بتاريخ 11/10/2015، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على سيارتها قرب حاجز "الزعيم" العسكري مما أدى إلى انفجار اسطوانة غاز كانت بداخلها، حيث أصيبت بحروق شديدة، ولا تزال تعاني من أثر الاصابة.

وبين الأشقر بأن محاكم الاحتلال أصدرت كذلك العديد من الاحكام التي تقل عن 10 سنوات بحق عدد من الأسيرات منهن الأسيرة الجريحة أمل جهاد طقاطقة (23 عاما) من بيت فجار في بيت لحم، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات، بتهمه طعن مستوطن، وهي معتقلة منذ 1/12/2014 بعد أن أطلق عليها جنود الاحتلال النار على حاجز "عتصيون"، النار وأصيبت في حينه بخمس رصاصات في الرجل واليد والمناطق العليا من الجسم.

والأسيرة الجريحة حلوة سليم حمامرة (23 عاما) من بيت لحم، اعتقلت بتاريخ 8/11/2015، بعد أن تعرضت لإطلاق النار من مسافة قريبة، وأصيبت برصاصتين في القدم والبطن، وصدر حكم بحقها بالسجن لمدة 6 سنوات، بينما حكمت على الأسيرة عطايا خليل أبو عيشة (29 عاما) من سكان القدس المحتلة بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات، وهى معتقلة منذ 15/12/2015، بتهمه محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة والأسيرة ياسمين تيسير شعبان (33 عاماً) من جنين، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات، وهى معتقلة منذ 3/11/2014، وتعانى من مرض "الربو"، وكذلك الأسيرة الجريحة عبلة عبد الواحد حسن العدم (45 عاما) من الخليل وهى أم لتسعة ابناء، أصدرت محكمة عوفر العسكرية حُكماً بحقها بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة سنوات، وكانت اعتقلت بتاريخ 20/12/2015، بعد إطلاق النار عليها، وإصابتها إصابة خطيرة بعد إدانتها بمحاولة تنفيذ عملية طعن.