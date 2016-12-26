الاحتلال يوافق على مشروع قانون "فيسبوك"

قناة الأقصى - ترجمة وكالات

وافقت اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع، مساء اليوم الأحد، على تمرير مشروع قانون "فيسبوك" الذي قدم من قبل وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة القضاء إيليت شاكيد.

وحسب "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه تم تمرير مشروع القانون بالأغلبية وأنه سيتم عرضه قريبا على الكنيست للقراءة التمهيدية يليها الثانية والثالثة.

وقدم الوزيران أمام اللجنة ملفات تحتوي على صور من حسابات وصفحات فلسطينية بحجة أنها تحرض على قتل المستوطنين. مشيرةً إلى أن تلك المنشورات تم حذفها بعد أن طُلب رسميا من شركة فيسبوك إزالتها.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن القانون يسمح "للدولة" الطلب من شركات مثل فيسبوك وجوجل إزالة أي محتوى "تحريضي". مشيرةً إلى أن الوزراء سينظرون مستقبلا باتخاذ تدابير أكثر فعالية من ذلك في مواجهة "التحريض".

وقال أردان "في كثير من الأحيان نحتاج لوقت طويل لإزالة مثل هذه المواد التحريضية رغم وقوع هجمات إرهابية". معتبرا أن تمرير مشروع القانون مهم لإزالة هذه المواد بشكل فوري.