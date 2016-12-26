بلدية الاحتلال تطلق أسماء عبرية على شوارع مقدسية

قناة الأقصى - وكالات

أفاد عدد من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى اليوم الاثنين، بأن بلدية الاحتلال شرعت منذ يوم أمس الأحد بإطلاق أسماء عبرية بديلة للأسماء العربية على شوارع في أحياء فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، وتحديدا ببلدة سلوان.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس غيّرت خلال الأشهر الأخيرة، وفي مناسبات عدة، عبر "لجنة الأسماء" التابعة لها، أسماء عشرات الشوارع في مدينة القدس المحتلة، ومنها البلدة القديمة، وأطلقت أسماء عبرية على هذه الشوارع والأحياء الفلسطينية، في إطار مساعيها الرامية الى طمس المعالم العربية الاسلامية وتهويد المدينة بالكامل.

وفي هذا السياق، قررت "لجنة الأسماء" التابعة للبلدية العبرية في القدس، إطلاق أسماء عبرية على خمسة شوارع في بلدة سلوان، في الوقت الذي أكد فيه سكان المنطقة رفضهم الحازم لهذه الخطوة الخبيثة، وشددوا على أهمية التمسك بأسماء شوارعهم وحاراتهم وأحيائهم وأماكنهم التاريخية العربية الاسلامية.

ولفتت لجنة البلدية العبرية الى أنها قررت تسمية حي بطن الهوى أو الحارة الوسطى بـ "شخونات هتيمانيم" أي "حارة اليمن"، و"ديرخ هجان"-طريق الحديقة-، و"معالوت مي هشيلوح"-طلعة عين سلوان-، و"كيريم هزيتيم"-كرم الزيتون-، "ديرخ كيديم"-طريق الأباريق".