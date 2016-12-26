الاحتلال يعتقل 8 مواطنين في الضفة والقدس المحتلتين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين سبعة شبان بمداهمات في مدن الضفة والقدس .

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهدي دويكات بعد إصابته في قدمه خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم بلاطة بمدينة نابلس عقب اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف، فيما تم اعتقال الشاب حاتم الزاغة من المدينة بعد اقتحام منزله .

وفي مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماجد تيسير الطيطي إضافة إلى الشاب عماد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، فيما تم اعتقال شاب لم تعرف هويته من بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي ذات السياق ذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة العيسوية شمال شرق المدينة وشرعت بتفتيش منازل المواطنين قبل أن تعتقل الشابين أنس وأحمد درويش، وتم نقلهما إلى أحد مراكز التوقيف في المدينة.