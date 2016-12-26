إصابة شاب بمواجهات قرب "قبر يوسف" في نابلس

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين الصهاينة، فجر اليوم الإثنين، مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، وأدّوا طقوسا تلمودية في منطقة "قبر يوسف".

وأفادت مصادر محلية بأن باصات حملت عشرات المستوطنين اقتحمت نابلس بحماية قوات الاحتلال الصهيوني، متوجهة نحو "قبر يوسف" شرق نابلس لأداء الطقوس التلمودية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع أثناء الاقتحام، قبل أن تندلع مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام المدينة.

وذكرت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحيّ خلال المواجهات، حيث منع الجنود اسعافه، واقتادوه لجهة مجهولة.

يذكر أن المستوطنين يقتحمون المقام الذي كان في السابق مسجداً إسلامياً، به ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة، قبل أن تصادره سلطات الاحتلال وتحوله إلى مكان استيطاني بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967،