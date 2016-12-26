نقل أسير فلسطيني للمشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

نقلت ما يسمى مصلحة السجون الصهيونية، مساء الأحد، أحد الأسرى الفلسطينيين إلى مشفى صهيوني بعد إصابته بوعكة صحية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير أحمد عبد الفتاح عواد من مدينة طولكرم، إلى مستشفى "سوروكا"، بعد تعرضه لخلل في عمل عضلات القلب.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه الأسير نقل بواسطة سيارة إسعاف، دون أي تفاصيل أخرى حول وضعه.

يذكر أن عدد المرضى في صفوف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، زاد عن 1800 أسير؛ من بينهم 120 يعانون حالات خطرة.