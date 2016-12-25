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طالبة تركية تلتحق بالجامعة الإسلامية بغزة

الأحد 25 ديسمبر 2016 02:31 م بتوقيت القدس المحتلة

طالبة تركية تلتحق بالجامعة الإسلامية بغزة

غزة ـ رزق حجاج

على غير العادة ولأول مرة لم تخرج طالبة من غزة للدراسة في الخارج، بل وصلت إلى القطاع فتاة تركية للدراسة فيه.

إنها رقية ديمير التي حرصت بكل قوة على أن تنال درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في غزة، وذلك بعد أن حصلت على البكالوريوس من الجامعة الإسلامية في ماليزيا.

الفتاة قالت خلال مدونة نشرتها على موقع الجزيرة نت إنها حققت حلمها في الوصول إلى غزة، رغم التحذيرات المتكررة بخطورة المنطقة وصعوبة الدخول إليها.

وأشارت رقية إلى أنها تلقت مساعدة من أحد العاملين في الجامعة ممن أنهوا دراستهم في تركيا، مؤكدة بأنها واجهت صعوبات داخل معبر رفح، بينما أشادت في الوقت نفسه بحسن معاملة الجانب الفلسطيني.

الفتاة التركية أشادت أيضا بالجامعة الإسلامية وإدارتها التي قدرت عاليا إصرار الطالبة على الوصول إلى غزة.

ودعت رقية رؤساء الجامعات التركية ومساعديهم إلى احترام وتقدير الطلبة الوافدين للدراسة في تركيا ، وذلك لأن هذا الأمر من شأنه أن يساعد الطالب على الاندماج والانصهار بالجامعة ، وخصوصا في مرحلة البدايات .

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