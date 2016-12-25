ليبرمان يوعز بقطع الاتصالات مع سلطة رام الله

قناة الأقصى-غزة

أوعز وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، لما يسمى "منسق أعمال حكومة الاحتلال " بوقف فوري لكافة اللقاءات السياسية والمدنية مع قيادة السلطة الفلسطينية.

ويأتي قرار ليبرمان على خلفية القرار 2334 ضد الاستيطان واعتبره غير شرعي، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي الجمعة.

وتعتبر سلطات الاحتلال أنه يجب معاقبة الفلسطينيين على هذا القرار الذي أيدته جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت وعن استخدام الفيتو.

لكن بموجب الأمر الذي أصدره ليبرمان لجهاز الأمن الصهيوني فإنه طلب استمرار التنسيق الأمني بين الجانبين.

وزعم ليبرمان أن آلاف الإرهابيين سيستوحون تشجيعا من قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان.