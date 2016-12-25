الحكم على الأسيرة شروق دويات بالسجن 16 عاماً

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما، بحق الأسيرة شروق دويّات (19 عامًا) من بلدة "صور باهر" جنوبي القدس المحتلة.

وعقدت جلسة للنطق بالحكم على الأسيرة دويات صباح اليوم، حيث أصدرت حكماً بالسجن لمدة 16 عاماَ، كما فرضت عليها غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيقل للمستوطن الذي أُصيب في الحادثة.

يذكر أن دويات طالبة في جامعة "بيت لحم"، حيث أطلق مستوطن يهودي الرصاص عليها بالقرب من "باب المجلس" في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، في الـ11 من أكتوبر 2015.

وقال شهود عيان آنذاك إن الشابة دافعت عن نفسها، حيث ضربت بحقيبتها اليدوية المستوطن الذي حاول الاعتداء عليها ونزع حجابها، فأُصيب بجروح طفيفة في رأسه.

في حين أصيبت "دويات" برصاص المستوطن في شرايين كتفها حيث أجريت لها عملية جراحية لزراعة شريان، وهي تقبع حاليًا في سجن "هشارون".