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الزنجبيل.. ينبوع الصحة في الشتاء

الأحد 25 ديسمبر 2016 12:25 م بتوقيت القدس المحتلة

الزنجبيل.. ينبوع الصحة في الشتاء

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن شراب الزنجبيل يعد بمثابة ينبوع الصحة في الشتاء، حيث أنه يعمل على الشعور بالدفء ويحارب نزلات البرد.

وأوضحت المجلة أن الزيوت الطيّارة بشراب الزنجبيل تعمل على تنشيط مستقبلات الحرارة بالجسم، مما يتيح تدفق الدم في الأوردة، ومن ثم الشعور بالدفء.

فوائد الزنجبيل

كما يزخر الزنجبيل بمادة "جينجرول" القاتلة للبكتيريا والفيروسات، في حين أن المواد الحريفة بالزنجبيل تعمل على تنشيط سريان الدم بالأغشية المخاطية للأنف، مما يُمكنّها من التصدي للفيروسات المتوغلة بشكل أفضل وطردها على نحو أسرع. وبالتالي يمكن وأد نزلة البرد في مهدها.

ومن ناحية أخرى، يعد شراب الزنجبيل بمثابة مفتاح الرشاقة حيث أنه يعمل على تحفيز عملية الأيض ويعزز من عملية حرق السعرات الحرارية، كما أنه يخلص الجسم من السموم، مما يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد شراب الزنجبيل المخ على إفراز هرمون المورفين الخاص بالجسم، مما يعمل على تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

كيفية تحضيره

ولتحضير شراب الزنجبيل، يتم تقشير قطعة من الزنجبيل في حجم الإبهام وتقطيعها إلى شرائح صغيرة، ثم سكب كوب من الماء المغلي عليها وترك المنقوع لمدة 10 دقائق إلى أن يصير شراباً متجانساً.

ولتحضير الشراب على نحو أسرع، يمكن إضافة 10 إلى 15 نقطة من زيت الزنجبيل إلى كوب ماء ساخن.

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن شراب الزنجبيل يعد بمثابة ينبوع الصحة في الشتاء، حيث أنه يعمل على الشعور بالدفء ويحارب نزلات البرد.

وأوضحت المجلة أن الزيوت الطيّارة بشراب الزنجبيل تعمل على تنشيط مستقبلات الحرارة بالجسم، مما يتيح تدفق الدم في الأوردة، ومن ثم الشعور بالدفء.

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