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ردا على قرار إدانة الاستيطان

الكيان يوقف مساعداته للأمم المتحدة

الأحد 25 ديسمبر 2016 12:20 م بتوقيت القدس المحتلة

الكيان يوقف مساعداته للأمم المتحدة

قناة الأقصى-وكالات

أوقف الكيان الصهيوني، صرف مخصصات مالية كان من المقرر أن تقدمها لمؤسسات تابعة للأمم المتحدة بعد قرار اتخذه مجلس الأمن بأغلبية ساحقة يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريح متلفز، مساء السبت، إنه سيتم وقف صرف 30 مليون شيكل (نحو 7.89 مليون دولار) كانت مخصصة من جانب الاحتلال لخمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة لم يسمها ردا على قرار مجلس الأمن.

وجدد نتنياهو رفضه التام للقرار معربا عن اعتقاده بسقوطه فور استلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه الشهر المقبل.

وانتقد في هذا السياق سياسات الرئيسين الأمريكيين الحالي باراك أوباما والأسبق جيمي كارتر حيال الاحتلال.

وذكر أن إدارة أوباما كسرت جميع الالتزامات للرؤساء الأمريكيين السابقين الذين رفضوا فرض قرارات على الاحتلال من خلال مجلس الأمن الدولي معتبرا أن قرار ادانة الاستيطان.

واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار إلى أن "توقف سلطات الاحتلال فورا وبشكل تام كل الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس".

وكان من المقرر التصويت على القرار الخميس، لكن تم تأجيله، بعد أن أرجأت مصر - العضو العربي في مجلس الأمن الدولي - التصويت عليه قبل ساعات من موعد تقديمه في المجلس.

غير أن كل من نيوزيلاندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تبنّت المشروع، وطالبت المندوب الإسباني (رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن)، عقد الجلسة السبت، وهو ما تم بالفعل.

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