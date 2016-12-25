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شهيدة واشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك

الأحد 25 ديسمبر 2016 12:04 م بتوقيت القدس المحتلة

شهيدة واشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك

قناة الأقصى-دمشق

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن المسنة حمدة النابلسي (70) عاما وهي سورية الجنسية من سكان مخيم اليرموك قضت بسبب نقص الرعاية الصحية جراء معاناتها مع المرض في مناطق سيطرة فتح الشام التي يحاصرها تنظيم الدولة "داعش" والنظام السوري غرب المخيم.

وأضافت المجموعة في بيان لها أن قوات النظام السوري المتمركزة على أبراج منطقة القاعة استهدفت مناطق سيطرة "جبهة فتح الشام" في مخيم اليرموك المحاصر بالرشاشات الثقيلة، كما تم استهداف حي التضامن الملاصق للمخيم لليوم الثالث على التوالي بعدة صواريخ وقذائف ثقيلة.

وسُجّل سقوط صاروخ في ساحة فلسطين باتجاه سوق الصاغة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي.

من جانب آخر أكدت مجموعة العمل اشتباكات عنيفة جرت خلال اليومين الماضيين بين داعش وجبهة فتح الشام في شارع 15 بالقرب من مسجد القدس في مخيم اليرموك، وفي آخر مخيم اليرموك وعلى محور حي الزين جرت اشتباكات بين تنظيم الدولة وبين مجموعات المعارضة المسلحة تزامن مع اشتباكات مماثلة بين التنظيم ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة دوار فلسطين ويلدا.

يأتي ذلك في ظل استمرار حصار جيش  النظام ومجموعات القيادة العامة مخيم اليرموك لليوم (1285) على التوالي، وانقطاع الكهرباء والماء، في حين يفرض تنظيم الدولة - داعش حصاره على منطقة الريجة ومحيطها وحارة عين غزال وشارع حيفا في مخيم اليرموك بعد إغلاقه الحاجز الوحيد الذي يربط منطقة سيطرة "جبهة فتح الشام" ويمنع الأهالي من الدخول والخروج من وإلى المنطقة، أو إدخال المواد الغذائية إلا في حالاتٍ نادرة.

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