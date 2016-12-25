أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 3 مواطنين

قناة الأقصى-الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة أكاديمياً واستدعت مواطنَين آخرَين، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي رام الله اعتقلت مخابرات السلطة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الأكاديمي حمدان السيد بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب المبرح وسط رام الله، في حين استدعت الأسير المحرر صهيب الشبح من بلدة رنتيس للمقابلة في مقراتها، علماً أنه أمضى شهورا في سجون السلطة.

وفي الخليل أفرجت أجهزة السلطة عن الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين خالد عصفور، على أن يعود للمقابلة غدا الإثنين، كما تواصل أجهزة الخليل اعتقال الطلبة عبادة مرعي وعمران عبيدو وعبد الله العاروري منذ عدة أيام.