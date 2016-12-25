الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد تسعة فلسطينيين من مدن وبلدات الضفة المحتلة خلال عمليات دهم وتفتيش.

وقالت مصادر محلية إن الاعتقالات طالت ثلاثة مواطنين من مخيم "لجلزون للاجئين الفلسطينيين قضاء رام الله وشاب من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.

وفي بيت لحم جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة بيت فجار قضاء المدينة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقل الاحتلال أحد الشبان من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال ودهم يومية في الضفة والقدس المحتلتين، بشكل يومي، في خطوة تهدف إلى إخماد انتفاضة القدس.