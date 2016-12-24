الراصد الجوي: سلسلة منخفضات جوية تضرب فلسطين

قناة الأقصى - فلسطين

توقع الراصد الجوي وصول سلسلة من المنخفضات الجوية إلى فلسطين بشكل خاص؛ وبلاد الشام عمومًا ابتداءً من ليلة الأحد مع انخفاض ملموس على الحرارة.

وقال الراصد عاصم عصيدة إن المنخفض الأول سيصل المنطقة الليلة، وتتساقط خلاله الأمطار بداية على شمال فلسطين، وتمتد خلال نهار الأحد إلى باقي المناطق وتكون الحرارة أقل من معدلها.

وأضاف عصيدة: سيستمر تأثير المنخفض على فترات حتى مساء الاثنين؛ حيث من المتوقع وصول منخفض جديد وأعنف من المنخفض الحالي.

ولفت إلى أن منخفض "الاثنين" ستسقط خلاله الأمطار بشكل غزير على شتى المناطق الفلسطينية مع انخفاض آخر على الحرارة ويستمر حتى صباح الأربعاء.

وأوضح عصيدة أن الأربعاء سيكون صحو بوجه عام، فيما يتوقع وصول منخفض جديد وعميق ابتداءً من نهار الخميس على أن يتعمق الجمعة ويستمر حتى السبت المقبل على الأقل مع فرصة لسقوط الثلوج على ارتفاعات أكثر من 1000 متر، بينما لا تزال الصورة النهائية للمنخفض غير ثابتة.

وفيما يتعلق بالكميات المطرية المتوقعة خلال الأسبوع القريب، بين عصيدة أن الأمطار ستتجاوز حاجز ال 150 ملم في الكثير من المناطق، حيث يحذر من تشكل السيول والفيضانات بالأماكن المنخفضة والساحلية.

أما بخصوص الحرارة فأشار إلى بقائها باردة خاصة خلال يوم الثلاثاء وابتداءً من الخميس.