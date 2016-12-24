آلاف التونسيين يحتشدون بفعالية مليونية الشهيد الزواري بصفاقس

قناة الأقصى - تونس

احتشد الآلاف من التونسيين مساء السبت، في مدينة صفاقس للمشاركة في فعاليات مليونية الشهيد رفضاً لاغتيال القسامي محمد الزواري.

ويشارك في الفعالية مجموعة كبيرة من مواطني صفاقس (مسقط رأس الزواري) والمدن المجاورة، ومنظمات وطنية وعددٍ من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب.

وقال أحد المتحدثين باسم المسيرة خلال بث تلفزيوني نقلته قناة الأقصى إن المسيرة جاءت "نصرة لدم الشهيد"، لافتاً إلى أن استشهاد الزواري وحَّد كل القوى لتكون المسيرة، مسيرة "الوحدة الوطنية".

واغتيل الزواري نهاية الأسبوع الماضي على يد مسلحين أجانب أمام منزله بمدينة صفاقس جنوب البلاد.

وعلى خلفية الاغتيال، قررت الحكومة التونسية إعادة تشكيل جهاز المخابرات الوطني؛ حيث قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، إن أجهزة أجنبية متورطة في اغتياله الخميس الماضي بمدينة صفاقس.

وأعلنت حركة حماس السبت الماضي انتماء الزواري لجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"؛ وقالت إنه شارك في تطوير برنامجها الخاص بالطائرات بدون طيار، والتي أطلق عليها اسم "أبابيل".

وفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين وبجانبها رايات حركة حماس، بالإضافة إلى شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية.