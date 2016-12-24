مكتب الزهار ينفي تصريحات منسوبة له ويهدد بملاحقة مفبركيها

قناة الأقصى - غزة



نفى مكتب عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار، مساء السبت، تصريحات نسبت على لسانه ونشرها موقع "وطن24" حول عدة قضايا أبرزها الأحداث في سوريا.

وقال مكتب الزهار في تصريح له :"إن بعض المواقع الصفراء المشبوهة التي لا هدف لها سوى النيل من الشخصيات الوطنية والحركات المقاومة دأبت على صناعة وفبركة الأكاذيب التي تستهدف قياداتنا الفلسطينية خدمة للاحتلال" .

وأضاف: "موقع وطن 24 التابع لمخابرات السلطة الفلسطينية هو واحد من هذه المواقع، الذي كان آخر فبركاته ما صاغه زوراً وبهتاناً من أكاذيب على لسان القيادي الزهار في تاريخ 22/12/2016م".

وجدد مكتب الزهار نفيه لـ"كل هذه الأكاذيب الرخيصة"، مؤكدًا أنه سيلاحق كل المتورطين فيها قانونيًا.

وكان موقع "وطن24" نسب للزهار قوله الزهار إن "التواجد الإيراني في سوريا مهم لضمان التوازن في المنطقة، والمجازر في سوريا تمثيليات وخداع لم يعد ينطلي على أحد ونحن طعنا سوريا في الظهر".