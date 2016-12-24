بلغاريا تغلق ملف النايف على أنه انتحار

قناة الأقصى - غزة



أبلغت السلطات البلغارية رسميًا زوجة عمر النايف الانتهاء من التحقيقات في قتله بالسفارة الفلسطينية بصوفيا في فبراير/شباط الماضي، وأن الملف قد أغلق على أنها قضية انتحار وليست اغتيالًا.

وأكدت رانيا النايف في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية إبلاغها بهذا القرار البلغاري شفهيًا دون تسلمها أي مستندات أو وثائق تثبت رواية الانتحار.

وعبرت أرملة النايف عن استنكارها ورفضها للأمر، مؤكدة عدم ثقتها بالسلطات البلغارية التي تريد إخفاء جريمة اغتيال والتستر على قتلة عمر الذي لجأ للسفارة من أجل حمايته من تسليمه للسلطات الصهيونية.

وكان تحقيق للجزيرة بث مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن برنامج "ما خفي أعظم" كشف عن تقرير رسمي بلغاري لم ينشر، يسعى لإخراج قضية عمر على أنها انتحار رغم كل الأدلة والشواهد التي أثبتها التحقيق على عدم منطقية الانتحار ووجود آثار واضحة على أنها جريمة قتل تمت في حرم السفارة.

كما بدت آثار الجريمة على جثة النايف التي انفرد التحقيق بنشر صور عنها أثناء وجودها في مشرحة الادعاء البلغاري.

عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية هاني ثوابته قال في حديث خاص " للأقصى " : " إن النتائج التي أبلغت بها السلطات البلغارية زوجة الشهيد النايف هي نتائج غير دقيقة وتفتقر للصحة "

وتساءل ثوابته عن سبب عدم تسليم السلطات البلغارية لتقارير مكتوبة تفيد بحقيقة استشهاد النايف؟

وأكد ثوابته أن الجبهة الشعبية ترفض بشدة مثل هذه التقارير العبثية، وأنها لن تصمت ولن تغلق الملف وستستمر بقضية عمر النايف حتى الكشف عن الجناة .

يذكر أن النايف -وهو قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- هرب من السجون الصهيونية بعد قتله مستوطنًا وظل مطاردًا من الموساد الصهيوني لـ 25 عاما قبل اغتياله.