أحكام جائرة وغرامات مالية بحق 5 أشبال مقدسيين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



ذكرت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة حكمت الخميس، على خمسة من أشبال من قرية الطور بالسجن الفعلي لفترات تتراوح ما بين 15 شهرًا و36 شهرًا، وفرضت عليهم غرامات مالية.

وبحسب اللجنة، فقد أدانت محكمة الاحتلال الأشبال الخمسة بالمشاركة في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على مستوطنة "بيت أوروت" في الطور.

وأوضحت أن المحكمة حكمت على أحمد محمد أحمد أبو الهوى (16 عامًا) بالسجن 36 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 2500 شيكل، وعلى عمر خليل محمد أبو الهوى (17 عامًا) 24 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 1500 شيكل، وعلى سراج الدين محمود عودة أبو سبيتان (18 عامًا) مدة 22 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

كما حكمت على عبد الله سمير فهد أبو سبيتان (17 عامًا) بالسجن 18 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 1500 شيكل، وعلى باسم ماهر باسم سبيتاني (17 عامًا) بالسجن مدة 15 شهرً وغرامة مالية بقيمة 1000 شيكل.

وأشارت اللجنة إلى أن الأطفال الخمسة ا اختطفوا بتاريخ 25/3/2015 على يد وحدة من قوات المستعربين التي باغتتهم أثناء تواجدهم في الشارع الرئيس للطور، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

وتنقل أفراد المجموعة في عدة سجون، ويقبع معظمهم في قسم الأشبال بسجن "مجدو".