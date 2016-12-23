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استشهاد شاب متأثرا بجراحه في رام الله

الجمعة 23 ديسمبر 2016 12:44 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد شاب متأثرا بجراحه في رام الله

استشهد الفتى فارس البايض (16 عاما)، اليوم الجمعة، متأثراً بجراح أصيب بها منذ شهرين، برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال، خلال مواجهات برام الله.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد البايض، موضحة أنه دخل في غيبوبة اثر إصابته منذ شهر أكتوبر الماضي، ومكث على إثرها في مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وكان الفتى البايض قد أصيب خلال مواجهات قرب المخيم في منتصف تشرين اول/اكتوبر، عقب حفل تأبين للشهيد أحمد شراكه، برصاصة في الرأس وكانت إصابته حرجة جدا حينها.

وذكرت العائلة، أن تشيع الشهيد سيكون بعد عصر اليوم الجمعة.

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