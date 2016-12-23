منخفضان جويان بداية ومنتصف الأسبوع القادم

يتوقع موقع طقس فلسطين أن تتأثر البلاد اعتبارا من ساعات مساء وليل يوم السبت القادم بمنخفض جوي سريع، بحيث من المتوقع وفقا لآخر الخرائط الجوية أن تبدأ الأمطار بالتساقط خلال ساعات المساء والليل من يوم السبت على المناطق الشمالية والساحلية من البلاد لتنتشر لاحقا خلال ساعات فجر وصباح يوم الأحد للمناطق الوسطى، بحيث تبقى فرصة تساقط الأمطار قائمة خلال يوم الأحد على فترات.

ولكن وكما يبدو من الخرائط الجوية فإن المستفيد من هذا المنخفض الجوي بالدرجة الأولى هي المناطق الساحلية من البلاد يليها المناطق الشمالية.

كما من المتوقع أن تتأثر فلسطين خلال ساعات المساء من يوم الاثنين القادم بمنخفض جوي جديد، بحيث تسقط الأمطار على الشمالية وتنتشر تدريجياً لباقي المناطق مع انخفاض واضح على درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار على فترات يوم الثلاثاء القادم يصحبها زخات من البرد مع أجواء باردة بشكل واضح في كافة المناطق في البلاد.