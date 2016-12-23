  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعلن عن 300 وحدة استيطانية جديدة قي القدس

الجمعة 23 ديسمبر 2016 09:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعلن عن 300 وحدة استيطانية جديدة قي القدس

أعلنت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" لبلدية الاحتلال في مدينة القدس عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية، بعد إلغاء انعقاد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار مقدم من مصر يدعو الاحتلال للتوقف الفوري عن الاستيطان في الضفة المحتلة.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس، فأن ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" لبلدية الاحتلال، تقوم بتسريع مخططات البناء لـ 192 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس الشرقية، وكذلك 136 وحدة استيطانية في مستوطنة "رموت" في القدس الشرقية وكذلك 8 وحدات استيطانية في بيت حنينا.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

الاحتلال يقتحم دورا ويعتقل مطاردا

الاحتلال يعتقل النائب العربي بـ "الكنيست" باسل غطّاس
thumb

الاحتلال يسلم جثامين 11 شهيدا غدا
thumb (1)

الاحتلال ينقل الأسير عبد الله البرغوثي للعزل الانفرادي
1482403956406745

جرافات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة 107

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

الاحتلال يقتحم دورا ويعتقل مطاردا
منذ 17 ساعة

الاحتلال يسلم جثامين 11 شهيدا غدا
منذ 12 ساعة

الاحتلال يزعم اعتقال خلية لحماس في نابلس
منذ 22 ساعة

الأسيران شديد وأبو فارة ينتصران على السجان
منذ 15 ساعة

حماس تهنئ الأسيرين أبو فارة وشديد بانتصارهما على السجّان
منذ 19 ساعة

إقالة 3 مسؤولين بتونس على خلفية اغتيال الزواري

مقالات

تصفية حسابات؟!

تصفية حسابات؟!

د.يوسف رزقة
الطيار الشهيد

الطيار الشهيد

إبراهيم مسلم
اغتيال العلماء "العرب" .. أحجية حلها معروف

اغتيال العلماء "العرب" .. أحجية حلها معروف

محمود عماد الحديدي
قوة حماس بعدم اعترافها باسرائيل

قوة حماس بعدم اعترافها باسرائيل

إبراهيم المدهون