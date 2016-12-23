الاحتلال يعلن عن 300 وحدة استيطانية جديدة قي القدس

أعلنت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" لبلدية الاحتلال في مدينة القدس عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية، بعد إلغاء انعقاد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار مقدم من مصر يدعو الاحتلال للتوقف الفوري عن الاستيطان في الضفة المحتلة.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس، فأن ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" لبلدية الاحتلال، تقوم بتسريع مخططات البناء لـ 192 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس الشرقية، وكذلك 136 وحدة استيطانية في مستوطنة "رموت" في القدس الشرقية وكذلك 8 وحدات استيطانية في بيت حنينا.