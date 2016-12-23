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الاحتلال يقتحم دورا ويعتقل مطاردا

الجمعة 23 ديسمبر 2016 04:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقتحم دورا ويعتقل مطاردا

قناة الأقصى – الخليل

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، بلدة دورا في محافظة الخليل، وحاصرت عددا من المنازل بحجة البحث عن مسلحين مطلوبين لها.

وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تركز في منطقة حنينة، وأن جنود الاحتلال فرضوا حصارا مشددا على منزل يعود لعائلة الفسفوس، بدعوى وجود المطارد حسن الفسفوس بداخله.

وأوضحت أن جنود الاحتلال فتشوا منازل لعائلة النمورة أيضا، وطالبوا عبر مكبرات الصوت تسليم المطارد أمجد النمورة نفسه للقوات.

وبعد وقت من حصار المنطقة، اقتحمت قوات الاحتلال المنازل، واعتقلت المطارد أمجد النمورة، بينما لم تعثر على المطارد الآخر حسن الفسفوس.

وسلّمت القوات الصهيونية عائلة حسن الفسفوس بلاغات لمقابلة مخابراتها الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة في مركز تحقيق "عتصيون".

الاحتلال يقتحم دورا ويعتقل مطاردا
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