الاحتلال يزعم اعتقال خلية لحماس في نابلس

أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقال خلية تضم 20 شخصًا من حركة حماس من نابلس، شمال الضفة المحتة؛ بزعم أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات استشهادية ضد جنود ومستوطنين صهاينة.

ووفق موقع "روتر" العبري، فقد سمح جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" بالنشر أنه اعتقل في الضفة المحتلة، 20 شخصا من حماس شكلوا بنية تحتية لشن عمليات فدائية ضد الاحتلال.

وزعم أن تحقيق "الشاباك" خلص إلى أن الخلية كنت تعتزم شن عمليات استشهادية داخل الأرضي المحتلة منذ عام 1948، وتنفيذ عمليات إطلاق النار في الضفة.

وادعى أنه باعتقال الخلية أحبطت أنشطتها قبل أن يتمكنوا من تحقيق نواياهم لتنفيذ العمليات، لافتا إلى أن معظم المعتقلين هم من الأسرى المحررين الذين أمضوا فترات في الماضي بسجون الاحتلال.

واستنادًا للموقع العبري، فقد أظهرت تحقيقات "الشاباك" أنه خلال شهري مايو وأغسطس الماضيين، أنشأت الخلية معملًا للمتفجرات في نابلس، وصنعت حوالي 7 كجم من المواد المتفجرة، بغية استخدامها في عمليات استشهادية في القدس وحيفا، وكذلك تفجير محطة حافلات.

وذكر أن المجموعة جندت أربعة استشهاديين كان من المفترض أن يحملوا متفجرات على أجسادهم وتنفيذ عمليات في المناطق المزدحمة في القدس وحيفا المحتلتين، وفق الادعاءات.

كما اشترت الخلية أسلحة نارية من نوع M16 لشن عمليات إطلاق النار ضد المستوطنين، مدعيا التحرز على تلك المواد، إضافة إلى معدات إضافية.

ونقل الموقع العبري عن أحد كبار ضباط "الشاباك" أن تحقيقاتهم بينت أن البنية التحتية لحماس تنظيم هرمي، وأن الحركة كانت مصممة على تنفيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين.

ووفق هيكلية الخلية التي نشرها "الشاباك"؛ وضمت 16 من أعضائها؛ فإن الأسير المحرر مؤيد شُراب من عورتا نابلس، هو من يترأس المجموعة، ويعاونه كل من أحمد محمد من تلفيت، وعلاء سلام من بلاطة.

وزعمت أن المساعدين في التمويل هم: إبراهيم بزار من سردا، شمال رام الله، شريف شراب من عورتا، وأسامة سلام، وجبر عويص من مخيم بلاطة.

أما "المساعدون في تصنيع المواد" فهم، بحسب المزاعم: محمود حج محمد من تلفيت، وأحمد حج محمد، وهما من تلفيت، وبلال العملة من قبلان، وخالد حوشية من اليامون.

والمجندون لتنفيذ العمليات الاستشهادية هم: عبد الرحمن صالح، من مخيم عين بيت الماء، وعمرو ريحان تل الجنوب الغربي، وعبد الحق برقان من برقة برام الله.

أما المساعدون في تنفيذ عمليات إطلاق النار" فهم: محمد سلام من مخيم بلاطة، وهزاع لولح عورتا.