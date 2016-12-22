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إقالة 3 مسؤولين بتونس على خلفية اغتيال الزواري

الخميس 22 ديسمبر 2016 02:03 م بتوقيت القدس المحتلة

إقالة 3 مسؤولين بتونس على خلفية اغتيال الزواري

قناة الأقصى – تونس

قرَّر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إقاله كل من والي صفاقس، الحبيب شواط، ومدير إقليم الأمن الوطني بالمدينة، الحبيب حيدر، ورئيس منطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية، محمد الصغير، في قضية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري أمام منزله بصفاقس (جنوباً) .

وأمس الأربعاء قرر قاضي التحقيق بتونس، حبس 3 أشخاص، من بين 10، مشتبهين، في قضية اغتيال الزواري، بينهم امرأة.

وقال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، إنه جرى التخطيط للعملية، منذ يونيو الماضي، في بلدين أوروبيين (لم يحددهما)، من قبل شخصين أجنبيين، أحدهما من أصول عربية.

كما تمت "الاستعانة بأشخاص تونسيين، عبر إيهامهم بالتعاون مع شركة إنتاج إعلامية مختصة في تصوير الأفلام الوثائقية"، وفق الوزير في مؤتمر صحفي الإثنين الماضي.

وأعلنت كتائب القسام، السبت الماضي، أن الشهيد الزواري يعمل في صفوفها وهو رائد صناعة طائرات الأبابيل القسامية، كما اتهمت الكيان الصهيوني بالوقوف وراء اغتياله.

وخرج آلاف التونسيين في مظاهرات تطالب بملاحقة القتلة وتجريم التطبيع مع الكيان.

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