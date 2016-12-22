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اشتباكات عنيفة بمخيم اليرموك

الخميس 22 ديسمبر 2016 11:35 ص بتوقيت القدس المحتلة

اشتباكات عنيفة بمخيم اليرموك

قناة الأقصى-دمشق

 قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق شهد الليلية الفائتة، اندلاع اشتباكات وصفت بالعنيفة على محور شارع ال 15 بين عناصر فتح الشام وعناصر تنظيم الدولة "داعش"، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين.

وأكدت المجموعة أن الرشاشات المتمركزة في محيط المخيم التابعة للجيش النظامي السوري استهدفت يوم أمس الأربعاء نقاط تمركز لمجموعات "داعش" التي تسيطر على مساحات واسعة من المخيم.

هذا ويعاني مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق أوضاع مأساوية، منذ دخول تنظيم “داعش" إلى المخيم، منذ شهر إبريل 2015 حيث لم تهدأ الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة إضافة للحصار المفروض عليه من قبل جيش النظام منذ (1282) يوماً على التوالي.

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