الاحتلال ينوي تفعيل كسارة بالضفة

قناة الأقصى-الضفة المحتلة

رغم تعهد الاحتلال أمام ما يسمى "المحكمة العليا"، قبل 5 سنوات، بعدم إقامة كسارات صهيونية في الداخل المحتل، إلا أنه ينوي تفعيل كسارة جديدة على أراضي قرية عقربا، جنوب شرق نابلس.

وتدعي ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال أن الحديث عن منطقة تمت المصادقة عليها في السابق قرب مستوطنة "غيتيت".

وكان أهالي قرية عقربا قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا ضد استمرار احتجاز أراضيهم، وتبين هناك أن الاحتلال ينوي تفعيل الكسارة. وتضمن الالتماس منع تخصيص الأرض لغير أصحابها، وبضمن ذلك منع تخصيص أراض لغرض إقامة الكسارة.

وفي ردها على الالتماس، ادعى الكيان أن جزءا من الأراضي تقع حيث كانت تعمل كسارة في المكان، وأن هناك نية لتجديد عمل الكسارة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يقوم بتفعيل نحو 10 كسارات في الداخل المحتل في السنوات الأخيرة.

وأقرت "الإدارة المدنية"، أيضا، أنه في العام الماضي عملت كسارتان بملكية صهيونية خارج المناطق التي صودق عليها، على مساحة تصل إلى نحو 500 دونم.