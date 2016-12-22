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الفيروسات شرسة مع الرجال لطيفة مع النساء

الخميس 22 ديسمبر 2016 11:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

الفيروسات شرسة مع الرجال لطيفة مع النساء

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن بعض الفيروسات كالإنفلونزا -على سبيل المثال- تكون أكثر شراسة عندما تصيب الرجال، بينما تكون لطيفة مع النساء.

وأجرى الدراسة باحثون في كلية العلوم البيولوجية بجامعة رويال هولواي البريطانية، ونشرت أمس الأربعاء في دورية (Nature Communications ) العلمية.

واستخدم الباحثون نماذج رياضية في المختبر، لكشف السر وراء أن الفيروسات تخلف عددا أكبر من الوفيات بين الرجال أكثر من النساء.

واكتشف الباحثون أن بعض أنواع العدوى الفيروسية كالإنفلونزا تكون أقل حدة لدى النساء منها عند الرجال، ويرجع ذلك على نطاق واسع إلى الاختلافات بين النساء والرجال في نظام المناعة والهرمونات.

وأضافوا أن هناك فائدة لهذه الخاصية بالنسبة للفيروس عندما يصيب النساء "بلطف"، إذ يساعده ذلك على الانتشار والانتقال إلى الجنين في الرحم أو أثناء وقت الولادة أو في فترة الرضاعة، وبذلك يحافظ الفيروس على بقائه ويزيد فرصة انتقاله للمواليد.

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