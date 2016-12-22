الأسيران شديد وأبو فارة ينتصران على السجان

قناة الأقصى-الضفة المحتلة

انتصر الأسيران أنس شديد وأحمد أبو فارة في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضاها منذ 90 يوما ضد اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال.

وقالت المحامية أحلام التميمي إن أبو فارة وشديد علقا اضرابهما المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الصهيونية.

وكانت ما تسمى "المحكمة العليا" الصهيونية أصدرت في قرارها أنه رغم وضعهما الصحي الخطير والصعب للغاية، لا يمكنها إصدار قرار بإلغاء الاعتقال الإداري، مشيرةً أن الخطورة المستقبلية منهما لا تزال موجودة.

ومع ازدياد خطورة الوضع الصحي لأحمد وأنس، وبعد صدور هذا القرار، أعادت ما تسمى " النيابة العسكرية" طرح عرضها السابق بتجديد الاعتقال الإداري لمرة واحدة ولمدة أربعة أشهر فقط كل ذلك مقابل أن يتوقف أحمد وأنس عن إضرابهما عن الطعام.

وفي ظل هذه الأجواء والوضع الصحي الخطير لأحمد وأنس وبعد استشارة أهليهما، وللمحافظة على سلامة وحياة أحمد وأنس، من مكر السجّان وقساوته فإنهما يعلنان قبول العرض ويعلنان وقف الإضراب عن الطعام.

يذكر أن الأسيران خاضا اضرابا عن الطعام لمدة 90 يوما، سطّر من خلاله أحمد وأنس موقفا بطولياً أسطورياً،

كما أوصل الأسيران رسالة تؤكد عدالة القضية الفلسطينية وتبين سياسة الاحتلال الظالمة بحق الأسرى والفلسطينيين .