  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

10 آلاف شيكل غرامة مالية على من يرفع أذان الفجر

الخميس 22 ديسمبر 2016 10:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

10 آلاف شيكل غرامة مالية على من يرفع أذان الفجر

قناة الأقصى-القدس المحتلة

من المقرر أن تناقش ما يسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، الأحد القادم، نصا جديدة لاقتراح قانون إسكات المؤذن، الذي تقدم به عضوا الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) ودافيد بيتان (الليكود).

وبحسب الإعلام العبري، فإن النص الجديد، الذي وضع في أعقاب الملاحظات التي عرضت في الكنيست على النص السابق، يشدد العقوبة، ويفرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف شيكل على دور العبادة، وخاصة المساجد، في حال استخدام مكبرات الصوت في الساعات الممنوعة بحسب القانون.

وجاء أن الغرامة المالية قد تصل إلى 10 آلاف شيكل على كل استخدام لمكبرات الصوت بين الساعات 23:00 وحتى 07:00، وبذلك يمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد قبل صلاة الفجر.

وبحسب الصياغة الجديدة فإن استخدام مكبرات الصوت يدخل في إطار مبادئ القانون القائم "قانون الضجيج"، والذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت أيضا خلال ساعات النهار في المناطق السكنية، وذلك بذريعة أن حرية العبادة يجب ألا تمس بنوم الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان أحد المتحمسين لسن قانون إسكات المؤذن. وفي الشهور الأخيرة درس مكتب رئيس حكومة الاحتلال صياغات مختلفة لاقتراح القانون.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
الكنيست

صيغة معدّلة لقانون الأذان يشمل حظر رفعه الفجر نهائيًا

غرامة مالية شرط الإفراج عن الأسير إياد أبو الرب
thumb

عباس يرفع الحصانة عن دحلان و4 نواب من "فتح"
564658979878

الأونروا: آلاف المنازل المهدمة كلياً لا زالت بحاجة لإعادة الإعمار
يهود

آلاف اليهود يتظاهرون أمام الأمم المتحدة ضد تجنيدهم بقوات الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

الأسيران شديد وأبو فارة ينتصران على السجان
منذ 20 دقيقة

إقالة 3 مسؤولين بتونس على خلفية اغتيال الزواري
منذ ساعة

تشييع جثمان الشهيد الخروبي في البيرة
منذ 28 دقيقة

جرافات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة 107
منذ 5 ساعات

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة والقدس
منذ 9 ساعات

الاحتلال يهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد أبو صبيح بالقدس

مقالات

تصفية حسابات؟!

تصفية حسابات؟!

د.يوسف رزقة
الطيار الشهيد

الطيار الشهيد

إبراهيم مسلم
اغتيال العلماء "العرب" .. أحجية حلها معروف

اغتيال العلماء "العرب" .. أحجية حلها معروف

محمود عماد الحديدي
قوة حماس بعدم اعترافها باسرائيل

قوة حماس بعدم اعترافها باسرائيل

إبراهيم المدهون