الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة داهم واسعة لمنازل المواطنين اعتقلت خلالها عشرة مواطنين من الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم قرية "عينابوس" جنوبي نابلس، واعتقل الأسير المحرر محمد علان، بعد دهم منزله.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اعتلقت الشاب تيسير أبوصبيح، شقيق الشهيد مصباح أبوصبيح، وشاب آخر خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي هدمت الجدران الداخلية لمنزل الشهيد، في منطقة "كفر عقب" شمالي القدس، فيما استشهد الشاب أحمد الخروب من منطقة "سطح مرحبا" في محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني من بلدة "قطنة" شمالي غربي القدس المحتلة، بالإضافة إلى آخريْن من مدينة الخليل وبلدة "بيت" أمر القريبة منها جنوب القدس

وفي شمال الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينييْن من ضاحية "ذنابة" وقرية "كور" قرب طولكرم، وفلسطيني من منطقة "بلاطة" شرقي نابلس وآخر من مدينة قلقيلية.