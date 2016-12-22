  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بينهم الأسير المحرر محمد علان

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة والقدس

الخميس 22 ديسمبر 2016 09:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة داهم واسعة لمنازل المواطنين اعتقلت خلالها عشرة مواطنين من الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم قرية "عينابوس" جنوبي نابلس، واعتقل الأسير المحرر محمد علان، بعد دهم منزله.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اعتلقت الشاب تيسير أبوصبيح، شقيق الشهيد مصباح أبوصبيح، وشاب آخر خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي هدمت الجدران الداخلية لمنزل الشهيد، في منطقة "كفر عقب" شمالي القدس، فيما استشهد الشاب أحمد الخروب من منطقة "سطح مرحبا" في محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني من بلدة "قطنة" شمالي غربي القدس المحتلة، بالإضافة إلى آخريْن من مدينة الخليل وبلدة "بيت" أمر القريبة منها جنوب القدس

وفي شمال الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينييْن من ضاحية "ذنابة" وقرية "كور" قرب طولكرم، وفلسطيني من منطقة "بلاطة" شرقي نابلس وآخر من مدينة قلقيلية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
1482403956406745

جرافات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة 107

شهيد برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا
1

الاحتلال ينوي تفعيل كسارة بالضفة
15578844_1397124746972603_7093247460445284339_n

الاحتلال يهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد أبو صبيح بالقدس
مشتهى

مشتهى: الاحتلال سيدفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

الأسيران شديد وأبو فارة ينتصران على السجان
منذ 21 دقيقة

إقالة 3 مسؤولين بتونس على خلفية اغتيال الزواري
منذ ساعة

تشييع جثمان الشهيد الخروبي في البيرة
منذ 29 دقيقة

جرافات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة 107
منذ 4 ساعات

10 آلاف شيكل غرامة مالية على من يرفع أذان الفجر
منذ 9 ساعات

الاحتلال يهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد أبو صبيح بالقدس

مقالات

تصفية حسابات؟!

تصفية حسابات؟!

د.يوسف رزقة
الطيار الشهيد

الطيار الشهيد

إبراهيم مسلم
اغتيال العلماء "العرب" .. أحجية حلها معروف

اغتيال العلماء "العرب" .. أحجية حلها معروف

محمود عماد الحديدي
قوة حماس بعدم اعترافها باسرائيل

قوة حماس بعدم اعترافها باسرائيل

إبراهيم المدهون