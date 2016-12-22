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بالصور : شهيد برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا

الخميس 22 ديسمبر 2016 04:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

شهيد برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا

قناة الأقصى - القدس المحتلة 

 استشهد الشاب احمد الخروب (١٩ عامًا) من منطقة سطح مرحبا برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال مواجهات اندلعت في منطقتي مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا وعدداً من المنازل في قرية كفر عقب قبل أن تهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد مصباح أبو صبيح في القرية، ما ادى إلى اندلاع مواجهات أصيب على إثرها عدد من الشبان بإصابات طفيفة. 

يذكر أن الشهيد أبو صبيح قذ نفذ عملية إطلاق النار بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة أدت إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٦.

شهيد برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا
شهيد برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا
شهيد برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا
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